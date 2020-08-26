Владельцы Hyundai Palisade массово жалуются на запах старых носков в салоне

Портал Cars.com в свою очередь предположил, что источник вони скрывается в спинках сидений или подголовниках. Журналисты провели эксперимент: они демонтировали подголовники и убрали их на несколько дней, однако запах не исчез. Не помогла и глубокая чистка кресел с применением соды, а дезодорант позволил замаскировать вонь лишь ненадолго.