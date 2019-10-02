Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
13:10

Юбилей Porsche Panamera отметили «золотой» спецверсией

Исполнение Panamera 10 Years Edition получило элементы декора в цвете «белое золото»

Porsche отметила десятилетний юбилей линейки Panamera выпуском спецверсии 10 Years Edition. Такие машины получили золотистые элементы декора и расширенный перечень стандартного оборудования.

Внешние отличия Porsche Panamera 10 Years Edition сводятся к 21-дюймовым колесам Panamera Sport Design в цвете «белое золото» и логотипами Panamera 10 на передних дверях. В салоне спорткара также присутствуют эмблемы спецверсии; для отделки используется кожа, а прострочка White Gold является обязательным атрибутом декора. В Германии юбилейное исполнение доступно для Panamera 4, Panamera 4 E-Hybrid и универсалов Sport Turismo с 2,9-литровым битурбо V6 мощностью 330 сил. В России оно предлагается только для Panamera, Panamera 4 и Panamera 4 E-Hybrid.

>
Reload
1 / 8

Уже с завода Porsche Panamera 10 Years Edition оснащены светодиодными матричными фарами с динамической подстройкой яркости и дальности светового пучка, а также функцией подсветки перекрестков, ассистентом парковки и удержания в полосе, панорамной крышей, сиденьями с подогревом и регулировкой в 14 направлениях, доводчиками дверей и аудиосистемой BOSE с объемным звучанием. Кроме того, в списке оборудования есть трехкамерная пневмоподвеска и чувствительный к скорости электромеханический усилитель руля.

Мировая премьера Porsche Panamera первого поколения состоялась в Шанхае 19 апреля 2009 года. В 2011-м немецкая марка представила люксовый гибрид. За все время было продано 251 тысяча «Панамер»: 161 700 автомобилей первого поколения и 89 300 второго.

В России Panamera 4 10 Years Edition стоит от 8 023 000 рублей, юбилейный гибрид Panamera 4 E-Hybrid — от 9 047 000 рублей. Самая доступная версия — Porsche Panamera 10 Years Edition — обойдется минимум в 7 749 000 рублей, тогда как начальная цена модели — 6 651 000 рублей.