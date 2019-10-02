Юбилей Porsche Panamera отметили «золотой» спецверсией

Внешние отличия Porsche Panamera 10 Years Edition сводятся к 21-дюймовым колесам Panamera Sport Design в цвете «белое золото» и логотипами Panamera 10 на передних дверях. В салоне спорткара также присутствуют эмблемы спецверсии; для отделки используется кожа, а прострочка White Gold является обязательным атрибутом декора. В Германии юбилейное исполнение доступно для Panamera 4, Panamera 4 E-Hybrid и универсалов Sport Turismo с 2,9-литровым битурбо V6 мощностью 330 сил. В России оно предлагается только для Panamera, Panamera 4 и Panamera 4 E-Hybrid.
Уже с завода Porsche Panamera 10 Years Edition оснащены светодиодными матричными фарами с динамической подстройкой яркости и дальности светового пучка, а также функцией подсветки перекрестков, ассистентом парковки и удержания в полосе, панорамной крышей, сиденьями с подогревом и регулировкой в 14 направлениях, доводчиками дверей и аудиосистемой BOSE с объемным звучанием. Кроме того, в списке оборудования есть трехкамерная пневмоподвеска и чувствительный к скорости электромеханический усилитель руля.
Мировая премьера Porsche Panamera первого поколения состоялась в Шанхае 19 апреля 2009 года. В 2011-м немецкая марка представила люксовый гибрид. За все время было продано 251 тысяча «Панамер»: 161 700 автомобилей первого поколения и 89 300 второго.
В России Panamera 4 10 Years Edition стоит от 8 023 000 рублей, юбилейный гибрид Panamera 4 E-Hybrid — от 9 047 000 рублей. Самая доступная версия — Porsche Panamera 10 Years Edition — обойдется минимум в 7 749 000 рублей, тогда как начальная цена модели — 6 651 000 рублей.