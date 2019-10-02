Юбилей Porsche Panamera отметили «золотой» спецверсией

Мировая премьера Porsche Panamera первого поколения состоялась в Шанхае 19 апреля 2009 года. В 2011-м немецкая марка представила люксовый гибрид. За все время было продано 251 тысяча «Панамер»: 161 700 автомобилей первого поколения и 89 300 второго.

В России Panamera 4 10 Years Edition стоит от 8 023 000 рублей, юбилейный гибрид Panamera 4 E-Hybrid — от 9 047 000 рублей. Самая доступная версия — Porsche Panamera 10 Years Edition — обойдется минимум в 7 749 000 рублей, тогда как начальная цена модели — 6 651 000 рублей.