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12:21

Представлены GTS-версии Porsche Panamera второго поколения

Машины получили 4.0 V8, адаптивную подвеску и особое оснащение

Семейство Porsche Panamera пополнилось двумя новыми версиями: GTS и GTS Sport Turismo. В России машины, оснащенные четырехлитровой «битурбовосьмеркой», оценили в 9 279 000 и 9 450 000 рублей соответственно. В базовое оснащение GTS-версий вошли пакеты SportDesign и Sport Chrono, а также трехкамерная пневмоподвеска с адаптивными амортизаторами.

Обе «Панамеры» оснащены битурбо двигателем 4.0 V8 мощностью 460 лошадиных сил и 620 Нм крутящего момента. Это на 20 сил и 100 Нм момента больше, чем у GTS-версии модели предыдущего поколения. Агрегат совмещен с восьмиступенчатым «роботом» PDK и системой полного привода Porsche Traction Management (PTM).

С места до ста километров в час Panamera GTS и Panamera GTS Sport Turismo разгоняются за 4,1 секунды. Максимальная скорость моделей составляет 292 и 289 километров в час соответственно.

Обе машины получили пневмоподвеску с занижением на 10 миллиметров, адаптивные амортизаторы с оригинальными настройками, тормоза с 390-миллиметровыми дисками спереди и 365-миллиметровыми сзади.

В список стандартного оснащения GTS-версий Panamera входит пакет SportDesign с нижней частью переднего и заднего бампера в черном цвете и дополнительными темными акцентами, 20-дюймовые колеса, отделка салона алькантарой и декоративными панелями из алюминия. Кроме того, модели оснащены полноцветным проекционным дисплеем с возможностью индивидуальной настройки выводимой информации, ранее недоступным для семейства Panamera.

Базовая версия Porsche Panamera с 3.0 V6 (330 сил и 450 Нм момента) на российском рынке предложена по цене от 6 283 000 рублей. Porsche Panamera 4 Sport Turismo обойдется минимум в 6 667 000 рублей.

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