Представлены GTS-версии Porsche Panamera второго поколения

В список стандартного оснащения GTS-версий Panamera входит пакет SportDesign с нижней частью переднего и заднего бампера в черном цвете и дополнительными темными акцентами, 20-дюймовые колеса, отделка салона алькантарой и декоративными панелями из алюминия. Кроме того, модели оснащены полноцветным проекционным дисплеем с возможностью индивидуальной настройки выводимой информации, ранее недоступным для семейства Panamera.