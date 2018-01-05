Panasonic представит на CES концепт-кар собственной разработки

Компания Panasonic представит на выставке потребительской электроники CES новый концепт-кар собственной разработки. Об автомобиле пока нет никакой информации, а его фотографии предоставил порталу Jalopnik один из читателей.

Предполагается, что это может быть модель автономного электрического шаттла или стенд для демонстрации разработок компании в области интерьеров беспилотников. Один из таких концептов Panasonic представил на CES в прошлом году.

Концепт интерьера беспилотника, продемонстрированный Panasonic на CES 2017.

Ранее сообщалось, что японский производитель электроники займется разработкой собственного автопилота. В центре исследований и разработок Panasonic, образованном в апреле 2017 года, уже создали для него чип, обрабатывающий изображения и данные с ультразвуковых датчиков. Внедрение автопилота в коммерческую эксплуатацию запланировано на 2022 год.

В компании считают такие разработки одним из наиболее перспективных направлений бизнеса и планируют увеличить выручку от них в два раза — до 22 миллиардов долларов.