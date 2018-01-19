Yamaha предложила собрать полуметровый мотоцикл из бумаги

Компания Yamaha предложила всем желающим бесплатно заполучить свой экземпляр мотоцикла YA-1 – самой первой модели марки, вышедшей в середине 1950-х. Правда, для этого его придется склеить из бумаги.

Новинка – пятая модель в линейке «ультрареалистичных» копий мотоциклов Yamaha, которые можно собрать самому. Длина бумажной реплики составит 49,5 сантиметра, а высота – 29,3 миллиметра. Масштаб – 1:4.

Для сборки модели придется распечатать почти 40 страниц A4 с деталями мотоцикла и еще 50 страниц с подробными инструкциями.

Предлагается мотоцикл в нескольких вариантах: цветной или бесцветный, версии для более простой сборки и посложнее – так называемая «Special Edition», где придется использовать, например, нити или проволоку для спиц в колесах.

Скачать бумажный мотоцикл можно на сайте «Ямахи».