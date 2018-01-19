Компания предложила собрать мотоцикл в масштабе 1:4

Пульс

Yamaha предложила собрать полуметровый мотоцикл из бумаги

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19 января 2018

Компания Yamaha предложила всем желающим бесплатно заполучить свой экземпляр мотоцикла YA-1 – самой первой модели марки, вышедшей в середине 1950-х. Правда, для этого его придется склеить из бумаги.

[Сумасшедшие мотоциклы с коляской](https://motor.ru/articles/5madmotorcycles.htm)

Сумасшедшие мотоциклы с коляской

Новинка – пятая модель в линейке «ультрареалистичных» копий мотоциклов Yamaha, которые можно собрать самому. Длина бумажной реплики составит 49,5 сантиметра, а высота – 29,3 миллиметра. Масштаб – 1:4.

Для сборки модели придется распечатать почти 40 страниц A4 с деталями мотоцикла и еще 50 страниц с подробными инструкциями.

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Предлагается мотоцикл в нескольких вариантах: цветной или бесцветный, версии для более простой сборки и посложнее – так называемая «Special Edition», где придется использовать, например, нити или проволоку для спиц в колесах.

Скачать бумажный мотоцикл можно на сайте «Ямахи».

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Теги:
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