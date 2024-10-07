В Москве образовалась острая нехватка машино-мест

Жители вынуждены пересаживаться на общественный транспорт

Московским автомобилистам катастрофически не хватает машино-мест. Об этом в комментарии изданию «Коммерсантъ» сообщил вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. По мнению специалиста, именно ценовая политика в первую очередь повлияла на высокий спрос. Кроме того, водители вынуждены отказываться от машин в связи отсутствием инфраструктуры.