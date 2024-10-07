В Москве образовалась острая нехватка машино-мест

Опубликовано 07 октября 2024, 15:561 мин.
В Москве образовалась острая нехватка машино-местЖители вынуждены пересаживаться на общественный транспорт
Московским автомобилистам катастрофически не хватает машино-мест. Об этом в комментарии изданию «Коммерсантъ» сообщил вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. По мнению специалиста, именно ценовая политика в первую очередь повлияла на высокий спрос. Кроме того, водители вынуждены отказываться от машин в связи отсутствием инфраструктуры.
© Павел Львов / РИА Новости
Шапарин заявил, что несмотря на высокую стоимость машино-мест, их количество в столице продолжает сокращаться. Также на дефицит парковок повлиял массовый снос гаражных кооперативов, которых в Москве остались единицы. При этом эксперт считает, что существовавшие долгие годы гаражи никому не мешали.
Другим фактором, повлиявшим на дефицит машино-мест, Шапарин назвал политику большинства застройщиков, которые продают новые квартиры без необходимой инфраструктуры. В связи с этим многие автомобилисты отказываются от личных машин в пользу общественного транспорта.
В начале августа в Москве нашли самое дорогое машино-место. Стоимость паркинга в элитном жилом комплексе составила более 37 миллионов рублей.