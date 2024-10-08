В Подмосковье введут платную парковку

В Красногорске платная стоянка появится у Дома Правительства Московской области и у Московского областного суда. В Королеве платной сделают Железнодорожную улицу, в Реутове — улицу Ленина, Ашхабадскую и Дзержинского. В городе Видное платить придется за парковку на Заводской улице, Советском проезде и Советской улице до Сбербанка.

Вблизи железнодорожных станций час будет стоить 40 рублей, на городских улицах — 50. В выходные оставлять машины можно будет бесплатно.