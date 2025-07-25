В Москве снова расширят зону платной парковки

Это уже второй этап расширения зоны платной парковки в столице в этом году. Первый прошел 20 июня, а третий запланирован на 3 октября. Этап 15 августа затронет районы Бескудниково, Восточное и Западное Дегунино, Тимирязевский, Ховрино, Кузьминки, Марьино, Лефортово, Нагорный, Кунцево, Царицыно, Тушино, Южное Бутово и другие. За МКАД платная парковка выйдет в Митине и Внукове.

С полным списком и картой новых стоянок можно ознакомиться на сайте московского Дептранса.