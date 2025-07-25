В Москве снова расширят зону платной парковки

В Москве снова расширят зону платной парковкиСтоимость часа на большинстве новых стоянок составит 40 рублей
Это уже второй этап расширения зоны платной парковки в столице в этом году. Первый прошел 20 июня, а третий запланирован на 3 октября. Этап 15 августа затронет районы Бескудниково, Восточное и Западное Дегунино, Тимирязевский, Ховрино, Кузьминки, Марьино, Лефортово, Нагорный, Кунцево, Царицыно, Тушино, Южное Бутово и другие. За МКАД платная парковка выйдет в Митине и Внукове.
С полным списком и картой новых стоянок можно ознакомиться на сайте московского Дептранса.
Власти отмечают, что расширение зоны платной парковки даст местным жителям приоритет. Кроме того, вырастет оборачиваемость стоянки, места будут освобождаться быстрее, снизилось число нарушений ПДД и скорость прибытия экстренных служб.
Местные жители, оформившие резидентные разрешения на портале mos.ru, смогут парковаться бесплатно. Срок оформления — шесть рабочих дней.
В июне заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов рассказал, что москвичи оформили уже 128 тысяч таких разрешений. Их число по сравнению с прошлым годом выросло на 31 процент.