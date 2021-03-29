Представители духовенства объединились против столичного департамента транспорта

Повышение часового парковочного тарифа с 200 до 380 рублей, а также платная парковка по воскресеньям затронет ряд улиц, на которых расположены православные сооружения. В центре столицы находятся множество храмов, которые заполняются именно по воскресеньям. К примеру, на углу Старосадского переулка находится храм святых бессребреников Космы и Дамиана, в Благовещенском переулке — храм Александра Невского на Патриарших прудах, а в Подкопаевском переулке расположена Никольская церковь.

Теперь прихожанам придется платить по 380 рублей за час стоянки. А учитывая, что обычная служба в среднем длится не менее полутора часов, многим верующим придется воздержаться от поездок в центр на автомобилях. Кроме того, некоторые прихожане приезжают на службу заранее и оставляют свои машины даже на пять часов. По мнению заместителя председателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанга Кипшидзе, подобное повышение тарифов может разрушить сложившуюся приходскую жизнь.

У мусульман, в свою очередь, пятница является днем обязательной коллективной молитвы, когда тысячи верующих приезжают в центр с разных районов Москвы. Большинство заранее паркуют свои автомобили недалеко от мечетей на целый день. Главный имам Московской соборной мечети Ильдар Аляутдинов заявил, что высокая стоимость парковки не должна стать причиной отказа от посещения мечети. В центре столицы, на улице Дурова и Большой Татарской, находится две мечети: Историческая и Соборная. Там повышение тарифов не планируется.