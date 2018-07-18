Мужчина и женщина не смогли занять парковочное место на Civic

Пульс

Двое водителей 8 минут пытаются припарковать «Хонду». Неудачно

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18 июля 2018

В британском Фарнборо мужчина и женщина пытались припарковать хэтчбек Honda Civic в течение восьми минут, но это им так и не удалось. Ролик опубликован на YouTube-канале Gizzy 22uk.

[Не очень серьезный, но очень нужный инструктаж по парковке](https://motor.ru/lab/howtopark.htm)

Не очень серьезный, но очень нужный инструктаж по парковке

Видео записано камерой наружного наблюдения дома, в котором проживает художник-иллюстратор Жаки Паркер. Судя по ролику, первые пять минут припарковаться пыталась женщина. Затем ей предложил помочь водитель другой машины, и сам сел за руль. Но и ему не удалось встать на парковочное место. Затем машина уехала – видимо, водители решили поискать другую стоянку.

В прошлом году появился ролик, в котором женщина-водитель в течение восьми минут пыталась припарковать свой Nissan Sunny. В общей сложности она совершила 35 маневров.

Кроме того, на видео запечатлели, как компакт-кару в Бельгии никак не удавалось занять полноценное парковочное место.

Самая нелепая парковка

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