Двое водителей 8 минут пытаются припарковать «Хонду». Неудачно

В британском Фарнборо мужчина и женщина пытались припарковать хэтчбек Honda Civic в течение восьми минут, но это им так и не удалось. Ролик опубликован на YouTube-канале Gizzy 22uk.

Видео записано камерой наружного наблюдения дома, в котором проживает художник-иллюстратор Жаки Паркер. Судя по ролику, первые пять минут припарковаться пыталась женщина. Затем ей предложил помочь водитель другой машины, и сам сел за руль. Но и ему не удалось встать на парковочное место. Затем машина уехала – видимо, водители решили поискать другую стоянку.

В прошлом году появился ролик, в котором женщина-водитель в течение восьми минут пыталась припарковать свой Nissan Sunny. В общей сложности она совершила 35 маневров.

Кроме того, на видео запечатлели, как компакт-кару в Бельгии никак не удавалось занять полноценное парковочное место.