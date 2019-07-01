В Госдуме предложили пересмотреть систему повторных парковочных штрафов

По данным пресс-службы ГКУ «Администратор московского парковочного пространства», за последние три месяца в Москве за неправильную парковку эвакуировали более девяти тысяч автомобилей люксовых брендов. В том числе, городские службы переместили на штрафстоянку более 400 машин марки Porsche, а также 18 Bentley, 11 Maserati, восемь Rolls-Royce, три Lamborghini и один Ferrari. Владельцев этих автомобилей привлекли к административной ответственности за парковку в неположенном месте.