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11:55

В Госдуме предложили пересмотреть систему повторных парковочных штрафов

Владельцы дорогих автомобилей будут платить больше

Депутат Госдумы, единоросс Владимир Афонский озвучил идею об увеличении размера штрафа за систематические нарушения правил парковки, но только для владельцев автомобилей класса люкс. Агентству «Москва» он пояснил, что для этой категории водителей «меры дисциплинарного и административного взыскания должны быть усилены».
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По словам Афонского, который также занимает пост председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству, если автомобилист припарковался не по правилам один или два раза – то, возможно, это ошибка. Но если нарушения носят систематический характер, то необходимо вводить повышенный размер штрафа.

По данным пресс-службы ГКУ «Администратор московского парковочного пространства», за последние три месяца в Москве за неправильную парковку эвакуировали более девяти тысяч автомобилей люксовых брендов. В том числе, городские службы переместили на штрафстоянку более 400 машин марки Porsche, а также 18 Bentley, 11 Maserati, восемь Rolls-Royce, три Lamborghini и один Ferrari. Владельцев этих автомобилей привлекли к административной ответственности за парковку в неположенном месте.

Источник: агентство «Москва»
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