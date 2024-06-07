В России могут ввести маркировку запчастей, но при одном условии

В России могут ввести маркировку запчастей, но при одном условииНа автокомпоненты предлагают распространить систему маркировки «Честный знак»
О проблеме контрафактных запчастей, автокомпонентов и расходных материалов в России говорилось и ранее. Так, в 2022 году, на фоне санкций и легализации параллельного импорта, доля поддельных деталей сомнительного происхождения увеличилась вдвое и достигла 28 процентов против 14 процентов в 2021-м. Весной 2024-го из-за отсутствия механизма контроля почти четверть автосервисов столкнулась с контрафактом: чаще всего поддельными оказываются масла и горюче-смазочные материалы, свечи зажигания, фильтры, а также детали подвески и рулевого управления.
В дальнейшем непрозрачная логистика привела к увеличению доли контрафакта до 30 процентов. В связи с чем в конце мая был поднят вопрос об усилении контроля качества и введении системы маркировок для идентификации запчастей.
Уже осенью в России запустят проект по маркировке расходных материалов для автопрома. Ранее Минпромторг опубликовал проект постановления правительства о проведении с 1 сентября 2024 года по 31 августа 2025 года соответствующего эксперимента. Он будет добровольным и коснется участников оборота смазочных материалов и специальных автомобильных жидкостей, оператором выступит «Оператор ЦРПТ».