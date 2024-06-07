В России могут ввести маркировку запчастей, но при одном условии

На автокомпоненты предлагают распространить систему маркировки «Честный знак»

В России хотят промаркировать запчасти, чтобы исключить контрафакт. Такое предложение было озвучено в рамках ПМЭФ-2024 гендиректором шинного кластера «Кордиант» Вадимом Володиным. Он заявил, что недавно компания приобрела актив в сфере производства автокомпонентов и столкнулась с высоким уровнем контрафакта. Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов ответил на это, что систему маркировки «Честный знак» можно было бы расширить на автопром, но при условии, что инициатива поступит и от других участников отрасли.