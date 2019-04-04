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19:34

VW Passat стал самым продаваемым автомобилем среднего класса в мире

Компания выпустила 30-миллионный экземпляр модели

Volkswagen Passat стал самым продаваемым автомобилем среднего класса в мире. За 46 лет немецкая марка выпустила 30 миллионов экземпляров модели. Юбилейная машина сошла с конвейера завода в немецком Эмдене.
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Юбилейный «Пассат» это серебристый универсал в модификации GTE, оснащенной гибридной силовой установкой на базе бензинового турбомотора 1.4 TSI мощностью 156 сил и 115-сильного электромотора, встроенного в шестиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями. На электротяге такой автомобиль может проехать около 55 километров. При этом гибрид уже сейчас соответствует экологическим нормам Euro 6d, которые вступят в силу с 2021 года.

На данный момент VW Passat производится на трех континентах, собирается на 10 заводах и продается на более чем 100 рынках.

VW Passat GTE

По количеству выпущенных автомобилей «Пассат» уступает только «Гольфу», который за 45 лет разошелся тиражом 35 миллионов экземпляров, и «Жуку» (21,5 миллиона машин).

VW Passat GTE

В России Passat стоит от 1 819 000 рублей. Модель предлагается со 150- и 180-сильными моторами, а также со 150-сильным дизелем.

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