VW Passat стал самым продаваемым автомобилем среднего класса в мире

Юбилейный «Пассат» – это серебристый универсал в модификации GTE, оснащенной гибридной силовой установкой на базе бензинового турбомотора 1.4 TSI мощностью 156 сил и 115-сильного электромотора, встроенного в шестиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями. На электротяге такой автомобиль может проехать около 55 километров. При этом гибрид уже сейчас соответствует экологическим нормам Euro 6d, которые вступят в силу с 2021 года.

На данный момент VW Passat производится на трех континентах, собирается на 10 заводах и продается на более чем 100 рынках.