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10:36

Появились подробности об обновленном Volkswagen Passat для России

В продажу рестайлинговая модель поступит в конце 2019 года

Как выяснил «Мотор», первой на рынке появится модификация обновленного «Пассата» с двухлитровым мотором, а следом за ней — версии с бензиновым двигателем объемом 1,4 литра и дизелем 2.0. А вот варианты R Line и Alltrack на российском рынке пока ждать не стоит.
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Переживший обновление Volkswagen Passat доберется до дилеров до конца текущего года с безальтерналивным агрегатом объемом 2 литра (190 лошадиных сил). На зиму 2020 года запланированы поставки автомобилей со 150-сильным мотором 1.4, а дизельная модификация (2 литра, 150 лошадиных сил) поступит в продажу только следующей весной.

Премьера новинки в кузове универсал состоялась в феврале. Тогда стало известно, что «Пассат» обновили по той же схеме, что и Golf: оборудовали более продвинутыми электронными ассистентами водителя и бортовой «мультимедией» нового поколения, а моторы доработали в соответствие с новым стандартом Euro 6d-Temp.

В числе внешних изменений — новый передний бампер, оптика с матричными светодиодными элементами, которая вошла в список стандартного оснащения, а для топовых исполнений предусмотрены адаптивные фары. Кроме того, Passat получил светодиоды в задних фонарях, которые при торможении меняют рисунок.

Цены на обновленный Volkswagen Passat будут объявлены ближе к старту продаж, тогда же появится информация о комплектациях. В разговоре с «Мотором» представитель Volkswagen сообщил, что у новинки будет более богатое оснащение, чем у дорестайлинговой модели.

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