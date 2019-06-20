Появились подробности об обновленном Volkswagen Passat для России

Переживший обновление Volkswagen Passat доберется до дилеров до конца текущего года с безальтерналивным агрегатом объемом 2 литра (190 лошадиных сил). На зиму 2020 года запланированы поставки автомобилей со 150-сильным мотором 1.4, а дизельная модификация (2 литра, 150 лошадиных сил) поступит в продажу только следующей весной.

Премьера новинки в кузове универсал состоялась в феврале. Тогда стало известно, что «Пассат» обновили по той же схеме, что и Golf: оборудовали более продвинутыми электронными ассистентами водителя и бортовой «мультимедией» нового поколения, а моторы доработали в соответствие с новым стандартом Euro 6d-Temp.

В числе внешних изменений — новый передний бампер, оптика с матричными светодиодными элементами, которая вошла в список стандартного оснащения, а для топовых исполнений предусмотрены адаптивные фары. Кроме того, Passat получил светодиоды в задних фонарях, которые при торможении меняют рисунок.