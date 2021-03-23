В России отзывают Nissan Pathfinder из-за постоянно работающих стоп-сигналов

Специалисты обнаружили, что у Nissan Pathfinder может замкнуть реле стоп-сигналов, из-за чего они могут гореть даже в тех случаях, когда водитель не нажимает педаль тормоза. Это, в свою очередь, может привести к потери мощности двигателя во время движения.

Подобная неисправность также позволит запустить двигатель или снять внедорожник с режима «Паркинг», без нажатия педали тормоза. На всех автомобилях, попавших под отзыв, проведут диагностику работы стоп-сигналов. В случае выявления дефекта, реле заменят на новое. Кроме того, специалисты отрегулируют состояние переключателей и положение педали тормоза. Все работы будут проведены бесплатно для владельцев.