23 марта, 16:41

В России отзывают Nissan Pathfinder из-за постоянно работающих стоп-сигналов

На внеплановый осмотр отправятся внедорожники 2014-2016 годов выпуска

Nissan Pathfinder © Nissan
Анастасия Мельник
Росстандарт согласовал добровольный отзыв 4448 внедорожников Nissan Pathfinder, сошедших с конвейера с 4 августа 2014 по 23 декабря 2016 года. У этих автомобилей во время движения могут постоянно работать стоп-сигналы.

Специалисты обнаружили, что у Nissan Pathfinder может замкнуть реле стоп-сигналов, из-за чего они могут гореть даже в тех случаях, когда водитель не нажимает педаль тормоза. Это, в свою очередь, может привести к потери мощности двигателя во время движения.

Подобная неисправность также позволит запустить двигатель или снять внедорожник с режима «Паркинг», без нажатия педали тормоза. На всех автомобилях, попавших под отзыв, проведут диагностику работы стоп-сигналов. В случае выявления дефекта, реле заменят на новое. Кроме того, специалисты отрегулируют состояние переключателей и положение педали тормоза. Все работы будут проведены бесплатно для владельцев.

Новый Nissan Pathfinder сфотографировали в Москве

На прошлой неделе Росстандарт согласовал отзыв 685 экземпляров Skoda Octavia 2014-2016 годов выпуска из-за ошибки программного обеспечения блока управления двигателя. Выявленная проблема могла привести к некорректной работе системы рециркуляции отработавших газов.

Источник: Росстандарт