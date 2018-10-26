UAZ выпустит сериал для критиков обновленного «Патриота»

В частности, видео призваны ответить на вопросы касательно нового моста с поворотными кулаками открытого типа и более жесткой рулевой трапецией. Также специалисты марки расскажут от измененном угле наклона шкворней и рулевом демпфере. Вероятно, без внимания компания не оставит и систему контроля тягового усилия, внедорожный режим работы управляющей электроники, задний дифференциал с электронной блокировкой.
Видео: УАЗ | Ульяновский Автомобильный Завод
После обновления у UAZ Patriot появился 150-сильный двигатель ЗМЗ Про, работающий в паре с доработанной механической коробкой передач. Улучшилась шумоизоляция кузова и появились поручни на передних и средних стойках кузова. В базовое оснащение обновленного «Патриота» вошел гидроусилитель руля, ABS, передние и задние электростеклоподъемники, центральный замок, зеркала заднего вида с обогревом, фары головного света со светодиодными ходовыми огнями.
Цена внедорожника составляет минимум 746 500 рублей.