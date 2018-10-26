UAZ выпустит сериал для критиков обновленного «Патриота»

В частности, видео призваны ответить на вопросы касательно нового моста с поворотными кулаками открытого типа и более жесткой рулевой трапецией. Также специалисты марки расскажут от измененном угле наклона шкворней и рулевом демпфере. Вероятно, без внимания компания не оставит и систему контроля тягового усилия, внедорожный режим работы управляющей электроники, задний дифференциал с электронной блокировкой.