UAZ Patriot обзавелся очень зеленой «лайфстайл» версией

Помимо цвета, о принадлежности «Патриота» к специальной версии будут говорить оригинальные колесные диски, эмблемы на водительской двери и двери багажника, а также текстильные напольные коврики с окантовкой.

Основой Patriot Life Style станет автомобиль в комплектации «Оптимум». В базе внедорожник будет комплектоваться климат-контролем, аудиосистемой с четырьмя динамиками, атермальными задним и боковыми стеклами, парктрониками и контейнером запасного колеса с надписью Patriot.