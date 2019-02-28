UAZ Patriot обзавелся очень зеленой «лайфстайл» версией

Помимо цвета, о принадлежности «Патриота» к специальной версии будут говорить оригинальные колесные диски, эмблемы на водительской двери и двери багажника, а также текстильные напольные коврики с окантовкой.
Основой Patriot Life Style станет автомобиль в комплектации «Оптимум». В базе внедорожник будет комплектоваться климат-контролем, аудиосистемой с четырьмя динамиками, атермальными задним и боковыми стеклами, парктрониками и контейнером запасного колеса с надписью Patriot.
В качестве опции для спецверсии будут доступны противотуманные фары, подогрев лобового стекла и передних сидений, мультимедийная система с сенсорным дисплеем и навигацией, камера заднего вида, предпусковой подогреватель с таймером, дополнительный отопитель салона, 18-дюймовые колёса. Вдобавок список оснащения можно расширить блокировкой заднего межколесного дифференциала и лебедкой.
Начальная цена новинки с учетом 10-процентной скидки по госпрограммам «Первый автомобиль» / «Семейный автомобиль» составляет 894 000 рублей. Без скидок внедорожник будет стоить около 990 000 рублей. Цена комплектации «Оптимум» составляет 899 тысяч рублей.