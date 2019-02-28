Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
Загрузка...
16:16

UAZ Patriot обзавелся очень зеленой «лайфстайл» версией

Внедорожник отличается окрасом кузова и оснащением

В марте этого года дилеры UAZ начнут принимать заказы на внедорожник Patriot в версии Life Style. Такие автомобили будут отличаться ярко-зеленым окрасом кузова, оснащением и декором интерьера.
Загрузка...

Помимо цвета, о принадлежности «Патриота» к специальной версии будут говорить оригинальные колесные диски, эмблемы на водительской двери и двери багажника, а также текстильные напольные коврики с окантовкой.

Основой Patriot Life Style станет автомобиль в комплектации «Оптимум». В базе внедорожник будет комплектоваться климат-контролем, аудиосистемой с четырьмя динамиками, атермальными задним и боковыми стеклами, парктрониками и контейнером запасного колеса с надписью Patriot.

Загрузка...

В качестве опции для спецверсии будут доступны противотуманные фары, подогрев лобового стекла и передних сидений, мультимедийная система с сенсорным дисплеем и навигацией, камера заднего вида, предпусковой подогреватель с таймером, дополнительный отопитель салона, 18-дюймовые колёса. Вдобавок список оснащения можно расширить блокировкой заднего межколесного дифференциала и лебедкой.

Начальная цена новинки с учетом 10-процентной скидки по госпрограммам «Первый автомобиль» / «Семейный автомобиль» составляет 894 000 рублей. Без скидок внедорожник будет стоить около 990 000 рублей. Цена комплектации «Оптимум» составляет 899 тысяч рублей.

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...