УАЗ «Патриот» подорожал за три года на стоимость новой Lada Granta

В 2021 году внедорожник можно было купить меньше чем за миллион рублей

Внедорожник УАЗ «Патриот» за три года подорожал на 700 тысяч рублей. Эксперты Quto.ru сравнили цены на флагманскую модель Ульяновского автозавода и выяснили, что еще летом 2021 года покупатели могли приобрести ее меньше чем за миллион рублей: внедорожник в базовой комплектации Classic с механической коробкой передач и 150-сильным мотором стоил «всего» 990 тысяч. Сегодня самый доступный «Патриот» оценивается в 1,7 миллиона рублей.