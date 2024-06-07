УАЗ «Патриот» подорожал за три года на стоимость новой Lada Granta

УАЗ «Патриот» подорожал за три года на стоимость новой Lada GrantaВ 2021 году внедорожник можно было купить меньше чем за миллион рублей
Как выяснили эксперты Quto.ru, на протяжении 2021 года внедорожник постоянно прибавлял в цене — уже в июле ценник превысил миллион рублей, а к концу года стоимость «Патриота» достигла 1 134 000 рублей. К маю 2022 года, меньше чем через полгода, модель оценивали уже более чем в полтора миллиона.
Из-за санкций Ульяновскому автозаводу пришлось отказаться от ряда комплектующих, в частности, внедорожник лишился подушек безопасности. Такая версия стоила чуть больше 1,5 миллиона рублей. Однако надолго сдержать цены это не помогло, и к началу лета 2024 года самый доступный «Патриот» оценивался уже в 1,7 миллиона рублей.
Последний раз УАЗ корректировал цены на свои модели в начале мая текущего года. Тогда все автомобили подорожали в среднем на 35-60 тысяч рублей. Таким образом, самый дорогой УАЗ «Профи» теперь стоит более 2,15 миллиона рублей.