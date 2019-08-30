Патриот с «автоматом» стал самым дорогим УАЗом

На старте продаж покупателям также будет доступен Патриот в лимитированном исполнении Edition 1. «Приветственная» серия окрашена в уникальный цвет «Серый Титан», разработанный специально для нее. Стоимость внедорожника в такой комплектации начинается от 1 298 000 рублей.

Патриот с автоматической коробкой передач — самая дорогая модель в линейке производителя. Для сравнения, топовая версия обновленного внедорожника на механике обойдется в 1 118 00 рублей, а модель Пикап в максимальной комплектации стоит 1 119 990 рублей.