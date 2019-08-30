Патриот с «автоматом» стал самым дорогим УАЗом

Помимо автоматической коробки передач, автомобиль получил передние сиденья новой конструкции с боковой поддержкой и кожаной обивкой. Также внедорожник оснастили новой мультимедийной системой с 7-дюймовым экраном.
В базовое оснащение вошли электропривод и подогрев боковых зеркал, светодиодные ходовые огни и кожаный рычаг переключения передач. Также автомобиль комплектуется ABS и системой распределения тормозных усилий.
Более дорогая версия «Премиум» комплектуется круиз-контролем, гидравлическим ассистентом при торможении, системой помощи при подъеме в гору и режимом для езды по бездорожью.
На старте продаж покупателям также будет доступен Патриот в лимитированном исполнении Edition 1. «Приветственная» серия окрашена в уникальный цвет «Серый Титан», разработанный специально для нее. Стоимость внедорожника в такой комплектации начинается от 1 298 000 рублей.
Патриот с автоматической коробкой передач — самая дорогая модель в линейке производителя. Для сравнения, топовая версия обновленного внедорожника на механике обойдется в 1 118 00 рублей, а модель Пикап в максимальной комплектации стоит 1 119 990 рублей.