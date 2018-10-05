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19:02

Названы цены на обновленный UAZ Patriot

Внедорожник подорожал на 15 тысяч рублей

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На российском рынке начались продажи обновленного внедорожника UAZ Patriot. Цены на модель начинаются от 746 500 (на 15 тысяч рублей дороже, чем раньше) и доходят до 1 049 000 рублей (на 30 тысяч дороже).

После модернизации у «Патриота» появился 150-сильный двигатель ЗМЗ Про, работающий в паре с доработанной механической коробкой передач. Также автомобиль получил новый передний мост с поворотными кулаками открытого типа, более жесткую рулевую трапецию, новые амортизаторы, двухлистровые задние рессоры вместо трехлистровых и иной задний стабилизатор.

Кроме того, изменился угол наклона шкворней, добавлен рулевой демпфер, улучшилась шумоизоляция и появились поручни на передних и средних стойках кузова.

В базовое оснащение «Патриота» входит гидроусилитель руля, ABS, передние и задние электростеклоподъемники, центральный замок, зеркала заднего вида с обогревом, фары головного света со светодиодными ходовыми огнями. В оснащение других версий включен климат-контроль, камера заднего вида, парктроники, мультимедийная система, а в качестве опции можно заказать предпусковой подогреватель с таймером и функцией автономного отопителя, а также блокировку дифференциала заднего моста.

Цены на UAZ Patriot

КомплектацияЦена (руб.)
Классик746 500
Оптимум866 500
Престиж979 000
Максимум1 049 000

До рестайлинга машина стоила от 731 500 рублей.

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