Названы цены на обновленный UAZ Patriot

В базовое оснащение «Патриота» входит гидроусилитель руля, ABS, передние и задние электростеклоподъемники, центральный замок, зеркала заднего вида с обогревом, фары головного света со светодиодными ходовыми огнями. В оснащение других версий включен климат-контроль, камера заднего вида, парктроники, мультимедийная система, а в качестве опции можно заказать предпусковой подогреватель с таймером и функцией автономного отопителя, а также блокировку дифференциала заднего моста.