Названы цены на обновленный UAZ Patriot

После модернизации у «Патриота» появился 150-сильный двигатель ЗМЗ Про, работающий в паре с доработанной механической коробкой передач. Также автомобиль получил новый передний мост с поворотными кулаками открытого типа, более жесткую рулевую трапецию, новые амортизаторы, двухлистровые задние рессоры вместо трехлистровых и иной задний стабилизатор.
Кроме того, изменился угол наклона шкворней, добавлен рулевой демпфер, улучшилась шумоизоляция и появились поручни на передних и средних стойках кузова.
В базовое оснащение «Патриота» входит гидроусилитель руля, ABS, передние и задние электростеклоподъемники, центральный замок, зеркала заднего вида с обогревом, фары головного света со светодиодными ходовыми огнями. В оснащение других версий включен климат-контроль, камера заднего вида, парктроники, мультимедийная система, а в качестве опции можно заказать предпусковой подогреватель с таймером и функцией автономного отопителя, а также блокировку дифференциала заднего моста.
Цены на UAZ Patriot
|Комплектация
|Цена (руб.)
|Классик
|746 500
|Оптимум
|866 500
|Престиж
|979 000
|Максимум
|1 049 000
До рестайлинга машина стоила от 731 500 рублей.