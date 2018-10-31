Nissan Patrol попал в Книгу Гиннесса за гигантский «автомобильный танец»

Размер фигуры составил 176,5 на 225 метров. Для того, чтобы ее сформировать, 180 внедорожникам пришлось выстроиться в два ряда и двигаться в противоположных направлениях почти 1,5 километра. В предыдущем рекорде, который побили Nissan Patrol, участвовало всего 36 машин.