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14:30

Nissan Patrol попал в Книгу Гиннесса за гигантский «автомобильный танец»

180 машин проехали в форме сокола полтора километра

Внедорожники Nissan Patrol попал в Книгу рекордов Гиннесса в категории «Крупнейший скоординированный автомобильный танец». Сто восемьдесят автомобилей продолжительное время двигались в унисон, сохраняя силуэт гигантской фигуры пустынного сокола.

Размер фигуры составил 176,5 на 225 метров. Для того, чтобы ее сформировать, 180 внедорожникам пришлось выстроиться в два ряда и двигаться в противоположных направлениях почти 1,5 километра. В предыдущем рекорде, который побили Nissan Patrol, участвовало всего 36 машин.

Это достижение стало третьим рекордом Гиннесса для Patrol. В сентябре 2015-го внедорожник стал быстрейшей машиной, взобравшейся на 100-метровую дюну. На это ей потребовалось 4,9 секунды.

В августе 2013-го модель тянула за собой 170,9-тонный, загруженный и полностью заправленный грузовой самолет Ил-76. Внедорожник буксировал самолет на протяжении 50 метров.

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