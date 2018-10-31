Nissan Patrol попал в Книгу Гиннесса за гигантский «автомобильный танец»

Размер фигуры составил 176,5 на 225 метров. Для того, чтобы ее сформировать, 180 внедорожникам пришлось выстроиться в два ряда и двигаться в противоположных направлениях почти 1,5 километра. В предыдущем рекорде, который побили Nissan Patrol, участвовало всего 36 машин.
Это достижение стало третьим рекордом Гиннесса для Patrol. В сентябре 2015-го внедорожник стал быстрейшей машиной, взобравшейся на 100-метровую дюну. На это ей потребовалось 4,9 секунды.
В августе 2013-го модель тянула за собой 170,9-тонный, загруженный и полностью заправленный грузовой самолет Ил-76. Внедорожник буксировал самолет на протяжении 50 метров.