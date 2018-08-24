Audi построила суперкар с подвижным монококом

Помимо этого, PB18 e-tron оснащен задним диффузором и антикрылом с механическим управлением, а также 22-дюймовыми колесными дисками и углепластиковыми тормозами.

Первой серийной электрической моделью Audi станет кроссовер e-tron. Он будет представлен в сентябре 2018 года.