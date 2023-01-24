Уточнены правила проезда перекрестков с круговым движением

«Российская газета» приводит в пример ситуацию автомобилиста из Калужской области, который был признан виновником аварии на круге. Он выехал на круговой перекресток на зеленый сигнал светофора и столкнулся с другим автомобилем, который выезжал на круг на свой зеленый свет. В ГИБДД посчитали, что виноват именно тот, кто двигался в данный момент по кругу.

В случае, если перед кругом установлен светофор, требуется придерживаться правил проезда регулируемых перекрестков: загорелся зеленый сигнал, значит можно выезжать. Но при этом необходимо уступить дорогу тем, кто заканчивает проезд на свой зеленый.