Перечислены пять самых частых нарушений ПДД в России

Чаще всего россиянам выписывают штрафы за превышение скорости на 20–40 километров в час, однако в Москве на долю это нарушения приходится 57,5 процента, а в Санкт-Петербурге – 83,76 процента. Ещё более популярно это нарушение в Краснодарском крае (85,62 процента) и Подмосковье (86,98 процента).

В столице в тройку наиболее распространённых нарушений попали несоблюдение требований дорожных знаков или разметки (24,6 процента) и движение по неположенной полосе или обочине (5,28 процента). Замыкают московский рейтинг движение или остановка на выделенной полосе для общественного транспорта (3,8 процента) и поворот налево или разворот в неположенном месте (1,5 процента).