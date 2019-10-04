Системы обнаружения пешеходов оказались неэффективными

В тестах приняли участие Honda Accord, Tesla Model 3, Toyota Camry и Chevrolet Malibu 2019 года выпуска. Сначала их испытали в темноте, но оказалось, что системы никак не реагировали на пешеходов в темное время суток. Учитывая, что около 75 процентов пешеходов погибает именно после наступления темноты, это довольно серьезный недостаток.
Дальнейшие тесты проходили при дневном освещении. Каждый автомобиль испытали в нескольких разных сценариях: взрослый пешеход пересекает дорогу на прямом участке или сразу после поворота, ребенок выбегает на дорогу между двумя припаркованными машинами, взрослые пешеходы стоят на обочине.
Помимо времени суток, важную роль играет еще и скорость автомобиля. Например, если столкновение с пешеходом происходит на скорости 30 километров в час, шанс получения серьезных травм будет около 18 процентов. Если скорость будет на 15 километров в час выше, риск тяжелой травмы будет уже почти 50 процентов.
Лучше всего системы справлялись днем на скорости 30 километров в час. В этом случае им удалось избежать 40 процентов столкновений. Однако в случае с ребенком, автомобили не успевали среагировать и авария происходила в 89 процентах случаев. С тестом, в котором пешеход выходил сразу после поворота, не справилась ни одна из машин.
При этом эксперты Ассоциации поддерживают внедрение систем на современные автомобили, поскольку это позволит совершенствовать их и делать более приспособленными к реальным дорожным условиям.