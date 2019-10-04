Системы обнаружения пешеходов оказались неэффективными

Помимо времени суток, важную роль играет еще и скорость автомобиля. Например, если столкновение с пешеходом происходит на скорости 30 километров в час, шанс получения серьезных травм будет около 18 процентов. Если скорость будет на 15 километров в час выше, риск тяжелой травмы будет уже почти 50 процентов.

Лучше всего системы справлялись днем на скорости 30 километров в час. В этом случае им удалось избежать 40 процентов столкновений. Однако в случае с ребенком, автомобили не успевали среагировать и авария происходила в 89 процентах случаев. С тестом, в котором пешеход выходил сразу после поворота, не справилась ни одна из машин.

При этом эксперты Ассоциации поддерживают внедрение систем на современные автомобили, поскольку это позволит совершенствовать их и делать более приспособленными к реальным дорожным условиям.