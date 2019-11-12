Посмотрите на гениальное изобретение: клаксон для пешеходов

Тем, кто действительно рассчитывает купить «пешеходный клаксон», стоит поспешить, так как Лернер намерен выпустить всего 10 устройств. Они будут выставлены на продажу на его личном сайте.

В начале ноября Американский Страховой институт дорожной безопасности назвал опасные автомобили для пешеходов. Для этого эксперты провели краш-тесты 16 новых моделей, как массового сегмента, так и премиальных. Испытания провалили Ford Fusion, Hyundai Sonata и Kia Optima.