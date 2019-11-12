Посмотрите на гениальное изобретение: клаксон для пешеходов

Лернер снял на видео свою прогулку по Манхэттену с «пешеходным клаксоном». Причем он использовал его не только при переходе проезжей части, но также предупреждал сигналом туристов, которые мешали ему пойти. При скромном количестве подписчиков его канала – менее тысячи человек – у ролика уже почти 35 тысяч просмотров. В комментариях пользователи наперебой заявляют, что готовы приобрести устройство.
Источник: Yosef Lerner
Тем, кто действительно рассчитывает купить «пешеходный клаксон», стоит поспешить, так как Лернер намерен выпустить всего 10 устройств. Они будут выставлены на продажу на его личном сайте.
В начале ноября Американский Страховой институт дорожной безопасности назвал опасные автомобили для пешеходов. Для этого эксперты провели краш-тесты 16 новых моделей, как массового сегмента, так и премиальных. Испытания провалили Ford Fusion, Hyundai Sonata и Kia Optima.