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16:32

Посмотрите на гениальное изобретение: клаксон для пешеходов

Старому рулю и ремню безопасности от Cadillac нашлось неожиданное применение

Житель Манхэттена Йозеф Лернер неожиданно прославился благодаря своему изобретению – клаксону для пешехода. Устройство представляет собой руль, снятый со старого «Кадиллака», который закреплен на ремне безопасности, чтобы его удобно было носить на себе и «сигналить». И да, его можно купить – цена составляет 699 долларов (44,7 тысячи рублей).

Лернер снял на видео свою прогулку по Манхэттену с «пешеходным клаксоном». Причем он использовал его не только при переходе проезжей части, но также предупреждал сигналом туристов, которые мешали ему пойти. При скромном количестве подписчиков его канала – менее тысячи человек – у ролика уже почти 35 тысяч просмотров. В комментариях пользователи наперебой заявляют, что готовы приобрести устройство.

Источник: Yosef Lerner

Тем, кто действительно рассчитывает купить «пешеходный клаксон», стоит поспешить, так как Лернер намерен выпустить всего 10 устройств. Они будут выставлены на продажу на его личном сайте.

В начале ноября Американский Страховой институт дорожной безопасности назвал опасные автомобили для пешеходов. Для этого эксперты провели краш-тесты 16 новых моделей, как массового сегмента, так и премиальных. Испытания провалили Ford Fusion, Hyundai Sonata и Kia Optima.