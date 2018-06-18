«Самый лучший» McLaren F1 выставили на продажу

Аукционный дом RM Sotheby's запустил подразделение, которое займется закрытыми продажами редких автомобилей для избранных клиентов. Одной из первых машин, которую оно планирует реализовать, станет уникальный экземпляр суперкара McLaren F1 – предпоследнее купе, сошедшее с конвейера.

Этот McLaren F1 собрали 63-м по счету и изначально покрасили в зеленый цвет, а интерьер отделали кремовой и зеленой кожей. Автомобиль доставили владельцу в сентябре 1998 года, который передал его в подразделение McLaren Special Operations, занимающееся разработкой эксклюзивных автомобилей. При этом заказчик пожелал, чтобы для него подготовили «самый лучший и желанный F1 на планете».

В подразделении MSO заменили базовый 6,1-литровый атмосферник V12, выдающий 636 лошадиных сил, на агрегат от гоночной модификации GTR, который развивает 690 сил. Только два гражданских McLaren F1 за всю историю были оснащены подобной силовой установкой, и этот экземпляр является одним из них.

Помимо этого, суперкар перекрасили в оранжевый цвет и оснастили модернизированной системой охлаждения, более злым выпуском, дополнительными аэродинамическими элементами кузова, увеличивающими прижимную силу, другими фарами головного света и 18-дюймовыми легкосплавными колесами.

Автомобилю перешили интерьер, добавили навигацию, радиостанцию, а также установили руль, приборную панель и ручник от гоночной версии GTR.

Стоимость суперкара не называется. Три года назад этот экземпляр McLaren F1 ушел с молотка за 13,7 миллиона долларов.