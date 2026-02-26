Новости
Опубликовано 26 февраля 2026, 11:01
Перечислены 3 жирных минуса подержанного седана Ravon Nexia R3

Автоэксперт Зиновьев перечислил 3 причины не покупать подержанный седан Ravon Nexia R3. Главные претензии к модели — капризный автомат и слабая стойкость кузова к коррозии, что дает отличный повод для торга.
Алексей Морозов
"Хотя мотор неплох, общую картину портят ненадежный автомат GM и откровенно слабая стойкость кузова к коррозии. Причем это непредсказуемо: у одних экземпляров металл держится пристойно, у других – ржавеет на глазах", – заявил Зиновьев.

Однако главным тормозом для продажи Зиновьев называет репутационные издержки. По его словам, сама марка Ravon с ее невнятной внешней политикой не снискала у нас широкой известности. А запчасти для ее машин сегодня найти сложнее, чем китайские.

