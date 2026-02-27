Перечислены 5 самых доступных новых автомобилей в России

Безусловным лидером списка стал Eonyx M2 калининградской сборки. С учетом государственной субсидии его цена составляет всего 546 тыс. рублей. Без использования льготной программы автомобиль обойдется покупателю в 840 тыс. рублей, отметил в своем Telegram-канале экс-директор РОАД Олег Мосеев.

Вторую строчку заняла Lada Granta. При оформлении кредита с господдержкой отечественный бестселлер можно приобрести за 676 тыс. рублей, что на 169 тыс. рублей дешевле стандартной цены. Замыкает тройку лидеров Lada Niva Legend: с учетом субсидии в 215,4 тыс. рублей внедорожник стоит от 861,6 тыс. рублей.

Аналитик также отметил новинку АвтоВАЗа — модель Iskra. Размер господдержки на нее достигает 254,4 тыс. рублей, что позволяет снизить стартовую цену с 1,272 млн рублей до 1,017 млн рублей. Без учета льгот Lada Iskra занимает пятое место рейтинга, уступая седану Kaiyi E5, чей прайс-лист начинается от 1,22 млн рублей.

Еще один представитель тольяттинского производителя — Lada Niva Travel — доступен по программе льготного автокредитования за 1,07 млн рублей. Экономия при покупке этой модели в базовой комплектации составляет 267,6 тыс. рублей.

