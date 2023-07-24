В России в три раза вырос спрос на услуги по ввозу автомобилей

В России в три раза вырос спрос на услуги по ввозу автомобилейЧаще всего машины ввозят из Армении, Грузии и Белоруссии
Россияне стали в три раза чаще обращаться к перевозчикам автомобилей. По данным «Авито Услуги», вместе со спросом растет и предложение: за год число объявлений от частников и транспортных компаний, которые перевозят машины на автовозах, выросло на 18 процентов. И это далеко не предел, прогнозируют эксперты, причем интерес к «дистанционным покупкам автомобилей» будет опережать предложение, так как ниша перевозчиков еще достаточно свободна.
Чаще всего автомобили возят в или из Москвы — на столицу пришлось 48 процентов всех транспортировок в стране. Любопытно, но по сравнению с июнем прошлого года доля Москвы упала на семь процентов, так как спрос начал расти и в других регионах.
Ввоз из Владивостока вырос более чем вдвое — с восьми до 23 процентов. На третьем месте расположился Северный Кавказ с 19 процентами перевозок. Еще 10 процентов приходятся на Краснодар, Ростов-на-Дону и Ставрополь.
Подсчитали эксперты и среднюю цену перевозки седана в автовозе по самым популярным маршрутам. Так, транспортировка из Северного Кавказа в Москву обойдется в 35 тысяч рублей, из Москвы в Санкт-Петербург — в 15 тысяч, из Северного Кавказа в Санкт-Петербург — в 45 тысяч, из Новосибирска в Москву — в 50 тысяч. Долгий путь из Владивостока в Москву перевозчики согласны проделать за 150 тысяч рублей.
Что касается ближнего зарубежья, то чаще всего машины прибывают из Армении, Грузии и Белоруссии. Также автомобили возят из Китая, осуществляется «серый» импорт из Европы, Южной Кореи и Японии. К слову, экспорт из Японии в первом квартале 2023 года резко вырос, хотя официально страна давно не поставляет машины в Россию.