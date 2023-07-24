В России в три раза вырос спрос на услуги по ввозу автомобилей

Чаще всего автомобили возят в или из Москвы — на столицу пришлось 48 процентов всех транспортировок в стране. Любопытно, но по сравнению с июнем прошлого года доля Москвы упала на семь процентов, так как спрос начал расти и в других регионах.

Ввоз из Владивостока вырос более чем вдвое — с восьми до 23 процентов. На третьем месте расположился Северный Кавказ с 19 процентами перевозок. Еще 10 процентов приходятся на Краснодар, Ростов-на-Дону и Ставрополь.