В Подмосковье продают 15-летний ВАЗ-2107 почти без пробега

ВАЗ-2107 собирали в Тольятти с 1982 по 2012 годы. Седаны оборудовали карбюраторной или инжекторной системой подачи топлива. В движение представленную «семерку» приводит 1,6-литровый двигатель мощностью 72 лошадиные силы, который работает в паре с пятиступенчатой «механикой».

Приобрести 15-летнюю «капсулу времени» можно за 590 тысяч рублей. При этом стоимость новой Lada Granta сегодня начинается от 749 900 рублей.