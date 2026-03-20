Первый микровэн СССР помогли сделать цыгане

"В послевоенные годы идея создания «Белки» буквально витала в воздухе — страна нуждалась в дешевых автомобилях. Первые детали для кузова изготовили цыгане-медники из стоящего неподалеку от Ирбита табора, поскольку на заводе поначалу не хватало квалифицированных жестянщиков. «Белку» отличала вагонная компоновка, такую концепцию предложил конструктор НАМИ Юрий Долматовский", — отмечается в видеоролике о «Белке», размещенной в Telegram-канале НАМИ.

Как и в более крупном концепте Долматовского НАМИ-013 на агрегатах «Победы», двигатель в компактной «Белке» размещался сзади. Чтобы попасть за руль, необходимо было откинуть переднюю часть кузова вместе с лобовым стеклом.

В задней части помещался мотоциклетный двигатель на 23 л.с., состыкованный с модернизированной коробкой передач от «Москвича». Помимо версии с закрытым кузовом, был построен прототип «Белки» со съемным тентом. Такая машина предназначалась для сельских дорог. На испытаниях «Белка» развивала скорость в 60 км/ч.

