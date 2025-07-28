Россия вошла в топ-15 стран Европы по доступности бензина

Жители Люксембурга на среднемесячную зарплату могут позволить себе более 2,8 тысячи литров бензина. Цены там относительно остальной Европы невысокие, а оклады одни из самых больших.

Второе место по доступности топлива заняла Великобритания с 2,5 тысячи литров. За ней последовали Норвегия, Австрия и Ирландия, жителям которых доступны более 2,2 тысячи литров АИ-95 на одну среднюю зарплату.