Новый Peugeot 2008: объявлены сроки появления в России

В Европе Peugeot 2008 второго поколения продаётся с конца 2019 года. В основе модели лежит платформа CMP (Common Modular Platform), на которой также построен хэтчбек 208. Со сменой поколения кроссовер увеличился в размерах и превосходит предшественника: он на 141 миллиметр длиннее, а колесная база увеличилась на 72 миллиметра, до 2620 миллиметров. Соответственно, выросло пространство в салоне, а объем багажника составляет 405 литров под шторкой против 360 у дореформенной модели.
Согласно новой информации, в России кроссовер предложат с 1,2-литровыми «турботройками» PureTech 100 и PureTech 130 мощностью 100 и 130 лошадиных сил соответственно. Трансмиссия – шестиступенчатая механика или шестидиапазонный автомат.
На европейском рынке также доступен вариант с дизелем 1.5 (100 либо 130 сил) и электрическая версия с 136-сильным электромотором, однако они до российского рынка не доберутся. Не положен россиянам и восьмидиапазонный автомат EAT8 японской компании Aisin.
Peugeot
Появились и другие подробности о Peugeot 2008 для России. Для модели заявлены 17-дюймовые колесные диски со сдвоенными спицами, отделка салона тканью, комбинированная либо из натуральной кожи Nappa, а также фирменный «виртуальный кокпит» i-Cockpit 3D. Последний включает голографический дисплей (важная для водителя информация отображается в трех плоскостях) и 10-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы, разделы которой переключаются с помощью сенсорных клавиш. В список оснащения входят беспроводная зарядка для смартфона, четыре USB-разъёма и навигационная система TomTom.
Для кроссовера будут доступны эксклюзивные цвета кузова, например, красный Elixir Red, голубой металлик Vertigo Blue и ярко-оранжевый Fusion Orange. В версии GT Line модель предлагается с двухцветной окраской кузова с черной глянцевой крышей Black Diamond.