Новый Peugeot 2008: объявлены сроки появления в России

В Европе Peugeot 2008 второго поколения продаётся с конца 2019 года. В основе модели лежит платформа CMP (Common Modular Platform), на которой также построен хэтчбек 208. Со сменой поколения кроссовер увеличился в размерах и превосходит предшественника: он на 141 миллиметр длиннее, а колесная база увеличилась на 72 миллиметра, до 2620 миллиметров. Соответственно, выросло пространство в салоне, а объем багажника составляет 405 литров под шторкой против 360 у дореформенной модели.

Согласно новой информации, в России кроссовер предложат с 1,2-литровыми «турботройками» PureTech 100 и PureTech 130 мощностью 100 и 130 лошадиных сил соответственно. Трансмиссия – шестиступенчатая механика или шестидиапазонный автомат.

На европейском рынке также доступен вариант с дизелем 1.5 (100 либо 130 сил) и электрическая версия с 136-сильным электромотором, однако они до российского рынка не доберутся. Не положен россиянам и восьмидиапазонный автомат EAT8 японской компании Aisin.