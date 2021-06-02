У российского Peugeot 2008 появится новая мощная версия

У российского Peugeot 2008 появится новая мощная версияПока кроссовер продается в стране с двигателями мощностью 100 и 130 лошадиных сил
Из документа следует, что моторная гамма российского Peugeot 2008 пополнится 1,2-литровой «турботройкой» семейства Puretech, форсированной до 150 лошадиных сил. Пару ей составит восьмидиапазонный автомат Aisin, а привод по-прежнему только передний. Для сравнения, на европейском рынке такая модификация уже продается, однако там отдача мотора составляет 155 лошадиных сил. Известно, что Peugeot 2008 с таким турбомотором набирает первую «сотню» за 8,2 секунды.
Пока же Peugeot 2008 предлагается на российском рынке в двух модификациях: с базовым 100-сильным мотором Puretech объемом 1,2 литра в сочетании с шестиступенчатой механической коробкой передач и двигателем того же объема на 130 сил, пару которому составляет шестидиапазонный автомат. Цены на модель варьируются от 1 669 000 до 1 829 000 рублей.
За четыре месяца 2021 года в России реализовали почти 2,5 тысячи новых автомобилей Peugeot, только 63 из которых — модель 2008. Для сравнения, более крупные кроссоверы 3008 и 5008 разошлись в количестве 202 и 122 штук соответственно.
Peugeot 208 и 2008 полностью переведут на электротягу
Самой популярной моделью Peugeot в стране остается Traveller, который с января по апрель приобрели 787 человек. На втором месте по продажам Expert (548 штук), а замыкает тройку Boxer (366 штук).