У российского Peugeot 2008 появится новая мощная версия

Пока же Peugeot 2008 предлагается на российском рынке в двух модификациях: с базовым 100-сильным мотором Puretech объемом 1,2 литра в сочетании с шестиступенчатой механической коробкой передач и двигателем того же объема на 130 сил, пару которому составляет шестидиапазонный автомат. Цены на модель варьируются от 1 669 000 до 1 829 000 рублей.

За четыре месяца 2021 года в России реализовали почти 2,5 тысячи новых автомобилей Peugeot, только 63 из которых — модель 2008. Для сравнения, более крупные кроссоверы 3008 и 5008 разошлись в количестве 202 и 122 штук соответственно.