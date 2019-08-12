Peugeot запатентовал в Росиии внешность нового универсала

Пока что никаких данных о том, что новинка обязательно появится у дилеров, нет. Поскольку российский авторынок сокращается, Peugeot вряд ли станет рисковать и торопиться с расширением модельного ряда для России. Однако появление патентных изображений говорит о том, что французы все же рассматривают такую возможность в ближайшем будущем.

Универсал 508 дебютировал в прошлом году. Автомобиль получил динамичный профиль, безрамочные двери и активную подвеску. Благодаря переходу на новую модульную платформу EMP2, удалось снизить вес автомобиля на 70 килограммов. Также впервые для класса появилась система ночного видения, которая может распознавать людей и крупных животных на расстоянии до 250 метров.