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14:47

Peugeot запатентовал в Росиии внешность нового универсала

В базе патентов появились изображения нового поколения модели 508

В базе Федерального института промышленной собственности появился патент на универсал Peugeot 508 в кузове универсал нового поколения. Ранее было известно лишь о планах привезти на наш рынок лифтбек.

Пока что никаких данных о том, что новинка обязательно появится у дилеров, нет. Поскольку российский авторынок сокращается, Peugeot вряд ли станет рисковать и торопиться с расширением модельного ряда для России. Однако появление патентных изображений говорит о том, что французы все же рассматривают такую возможность в ближайшем будущем.

Универсал 508 дебютировал в прошлом году. Автомобиль получил динамичный профиль, безрамочные двери и активную подвеску. Благодаря переходу на новую модульную платформу EMP2, удалось снизить вес автомобиля на 70 килограммов. Также впервые для класса появилась система ночного видения, которая может распознавать людей и крупных животных на расстоянии до 250 метров.

Новое поколение универсала Peugeot 508

В марте этого года в базе Росстандарта появилось Одобрения типа транспортного средства (ОТТС) для модели в кузове лифтбек. Согласно документу, в России будут доступны версии с 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 150 лошадиных сил и двухлитровый дизель отдачей 170 сил. К обоим моторам предложат автоматические коробки передач — восьмиступенчатую для дизельной версии и шестиступенчатая для бензиновой.

В оснащение войдут система обеспечения курсовой устойчивости (ESP), противобуксовочная система (ASR), передние подушки безопасности, кондиционер, зеркала с электроприводом, система вызова экстренных оперативных служб. Опционально будут доступны автономный подогреватель двигателя и салона, противоугонная система, климат-контроль, боковые подушки безопасности.