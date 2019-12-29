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15:15

В гамме Peugeot появится 360-сильный полноприводный супергибрид

Приём заказов на серийный Peugeot 508 Sport Engineered стартует через три месяца

© Peugeot 508 Sport Engineered Concept`2019
Сергей Ильин
Высокопроизводительное семейство Peugeot 508 с приставкой Sport Engineered выйдет на рынок в 2020 году, сообщил глава французской фирмы Жан-Филипп Импарато в интервью Automotive News Europe. «Заряженный» Peugeot 508 дебютирует в кузовах лифтбек и универсал и станет первым серийным автомобилем марки мощностью свыше 300 лошадиных сил.

Детальные технические характеристики спортивного «пятьсот восьмого» обнародуют ближе к началу продаж, которое запланировано на март 2020 года. Руководитель Peugeot заявил, что новинка получит электрифицированную силовую установку общей мощностью 360 лошадиных сил и полный привод, при этом выбросы диоксида углерода не превысят 50 грамм на километр.

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Фото: Peugeot 508 Sport Engineered Concept`2019

Для концепт-кара Peugeot 508 Sport Engineered была заявлена трёхмоторная архитектура — спереди бензиновой «турбочетвёрке» 1.6 PureTech мощностью 200 лошадиных сил ассистировал 111-сильный электромотор, на задней оси разместили ещё один 204-сильный электродвигатель. Французские мотористы сравнивали эффективность гибридной схемы с 406-сильным бензиновым двигателем крутящим моментом 500 Нм.

По расчётам инженеров, прототип мог разогнаться с места до 100 километров в час за 4,3 секунды, достигать максимальной скорости 250 километров в час и проезжать на «чистой» электротяге до 50 километров по циклу WLTP. Вероятно, серийный лифтбек, «потерявший» 10 процентов мощности, сохранит трёхмоторную компоновку, но будет немного медленнее.

Первые «заряженные» Peugeot 508 поступят к дилерам марки в октябре 2020 года. Жан-Филипп Импарато подчеркнул, что новинка получит собственное обозначение и займёт нишу на ступеньку выше «подогретых» версий GTi.

Глава французской марки рассчитывает, что высокопроизводительные Peugeot принесут фирме прибыль, а подразделение Sport Engineered станет для бренда «аналогом AMG для Daimler» и позволит финансировать гоночную команду.

Источник: Automotive News Europe