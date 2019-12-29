В гамме Peugeot появится 360-сильный полноприводный супергибрид

Для концепт-кара Peugeot 508 Sport Engineered была заявлена трёхмоторная архитектура — спереди бензиновой «турбочетвёрке» 1.6 PureTech мощностью 200 лошадиных сил ассистировал 111-сильный электромотор, на задней оси разместили ещё один 204-сильный электродвигатель. Французские мотористы сравнивали эффективность гибридной схемы с 406-сильным бензиновым двигателем крутящим моментом 500 Нм.

По расчётам инженеров, прототип мог разогнаться с места до 100 километров в час за 4,3 секунды, достигать максимальной скорости 250 километров в час и проезжать на «чистой» электротяге до 50 километров по циклу WLTP. Вероятно, серийный лифтбек, «потерявший» 10 процентов мощности, сохранит трёхмоторную компоновку, но будет немного медленнее.