Новый Peugeot 508 стал универсалом

Компания Peugeot представила универсал на базе модели 508 второго поколения. «Вагон» унаследовал динамичный профиль и безрамочные двери.

Универсал представили всего через три с половиной месяца после премьеры Peugeot 508 второго поколения. С тех пор, как в 2010 году прекратили производство седана 607, эта модель стала флагманом марки.

Новинка на вид заметно стремительнее предшественника: универсал стал почти на шесть сантиметров ниже и на пять сантиметров короче. Задняя стойка кузова сильно наклонена вперед, а двери сохранили конструкцию с безрамочными стеклами, как на базовом лифтбеке.

Peugeot 508 SW первого поколения

Универсал сохранил вместительный багажник, хотя его объем все же немного сократился: «под шторкой» теперь помещается 530 литров (-30 литров). Однако до рекордов класса это далеко: например, Volkswagen Passat Variant вмещает 650 литров «под полкой».

Сиденья заднего ряда позволяют наклонить спинку назад на 27 градусов для комфорта пассажиров — либо сложить их полностью, либо в соотношении 1:2. При этом спинки сидений образуют с полом багажника ровную площадку. При полностью сложенных задних сиденьях внутрь войдет 1780 литров поклажи.

В остальном универсал повторяет базовую модель: здесь тот же эффектный передок с вертикальными «клыками» светодиодных ходовых огней, а также архитектура салона i-Cockpit с компактным рулем, центральным 10-дюймовым сенсорным дисплеем и вынесенной наверх цифровой приборной панелью диагональю 12,3 дюйма.

Другие важные особенности — сниженная на 70 килограммов масса (за счет новой модульной платформы EMP2), активная подвеска (только на версии GT) и первая в классе система ночного видения, способная распознавать людей и крупных животных на расстоянии 200-250 метров.

Универсал предлагает тот же выбор двигателей, что и лифтбек: два бензиновых турбомотора объемом 1,6 литра (180 и 225 сил) и четыре дизеля BlueHDi объемом 1,5 и 2,0 литра мощностью 130, 160 и 180 лошадиных сил. Все они комплектуются новым восьмиступенчатым «автоматом», разработанным японской фирмой Aisin. И только самый слабый 130-сильный дизель можно получить с шестиступенчатой «механикой».

Широкой публике новый универсал покажут на Парижском автосалоне в начале октября. Выпускать универсал будут на заводе в Мюлузе, вместе с лифтбеком. Европейские продажи стартуют в январе 2019 года, а в других странах машину начнут продавать во второй половине года.