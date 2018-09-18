Ретроконцепт Peugeot: новые фотографии

Ранее глава Peugeot Жан-Филипп Импарато сообщил, что постройка прототипа заняла два года. Концепт-кар демонстрирует стиль будущего флагмана, который, вероятно, станет частью семейства 508. У лифтбека также есть общая с Peugeot 504 и 504 Coupe особенность — размещенная на капоте эмблема с указанием модели.