Peugeot построила электробайк с запасом хода больше чем у электрокаров

Модель получила название eM01 FS PowerTube. По задумке производителя, буква «е» говорит покупателю о том, что перед ним электрическая модель, литера M в названии обозначает Mountain, что говорит о принадлежности к классу эндуро-велосипедов. Аббревиатура FS расшифровывается как full suspension, то есть электробайк — двухподвес, а PowerTube указывает на расположение батареи в раме.
В основе силовой установки лежит батарея емкостью 62 киловатт-часа. Производитель утверждает, что запас хода новинки может достигать 140 километров. Для сравнения, у официально продающегося в России электрического кей-кара Renault Twizy запас хода всего 100 километров.
Продажи новинки должны начаться уже в следующем году ближе к началу летнего сезона, компания обещает представить сразу пять различных версий электрического велосипеда.
Это уже не первый случай, когда автопроизводитель выпускает велосипеды. Ранее свою модель уже представили Mercedes-Benz AMG — велосипед выпустили тиражом в 50 экземпляров, а стоил он порядка полумиллиона рублей.
Также свои байки представляла компания Bugatti и Land Rover. Французский велосипед стоил чуть дешевле немецкого, порядка 440 тысяч рублей, а вот британский вариант оказался более демократичным — за него просили 130 тысяч рублей.