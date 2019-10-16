Peugeot построила электробайк с запасом хода больше чем у электрокаров

В основе силовой установки лежит батарея емкостью 62 киловатт-часа. Производитель утверждает, что запас хода новинки может достигать 140 километров. Для сравнения, у официально продающегося в России электрического кей-кара Renault Twizy запас хода всего 100 километров.

Продажи новинки должны начаться уже в следующем году ближе к началу летнего сезона, компания обещает представить сразу пять различных версий электрического велосипеда.