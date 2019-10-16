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10:27

Peugeot построила электробайк с запасом хода больше чем у электрокаров

На одном заряде велосипед может проехать до 140 километров

Французский автопроизводитель Peugeot представил электрический велосипед, который способен без подзарядки проехать порядка 140 километров.

Модель получила название eM01 FS PowerTube. По задумке производителя, буква «е» говорит покупателю о том, что перед ним электрическая модель, литера M в названии обозначает Mountain, что говорит о принадлежности к классу эндуро-велосипедов. Аббревиатура FS расшифровывается как full suspension, то есть электробайк — двухподвес, а PowerTube указывает на расположение батареи в раме.

В основе силовой установки лежит батарея емкостью 62 киловатт-часа. Производитель утверждает, что запас хода новинки может достигать 140 километров. Для сравнения, у официально продающегося в России электрического кей-кара Renault Twizy запас хода всего 100 километров.

Продажи новинки должны начаться уже в следующем году ближе к началу летнего сезона, компания обещает представить сразу пять различных версий электрического велосипеда.

Это уже не первый случай, когда автопроизводитель выпускает велосипеды. Ранее свою модель уже представили Mercedes-Benz AMG — велосипед выпустили тиражом в 50 экземпляров, а стоил он порядка полумиллиона рублей.

Также свои байки представляла компания Bugatti и Land Rover. Французский велосипед стоил чуть дешевле немецкого, порядка 440 тысяч рублей, а вот британский вариант оказался более демократичным — за него просили 130 тысяч рублей.