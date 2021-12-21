Европейцам отправят первые Peugeot Expert российской сборки

Европейцам отправят первые Peugeot Expert российской сборкиЗавод «ПСМА Рус» в Калуге выпустил партию коммерческих машин, предназначенных для европейского рынка
С октября Stellantis еженедельно отправляет в Европу моторы, произведенные на заводе в Калужской области, однако на автомобили для местного рынка их не устанавливают, так как они соответствуют экологическому классу Евро-5, а не принятому в Европе Евро-6. Теперь же концерн поставляет европейцам и Peugeot Expert российской сборки, а позже к нему присоединятся и другие коммерческие автомобили.
Ранее сообщалось, что в рамках СПИК (специального инвестиционного контракта) группа Stellantis и «ПСМА Рус» обязались расширить линейку моделей, выпускаемых в Калуге, а также инвестировать в новую платформу, запустить производство полноприводных версий автомобилей коммерческого и пассажирского сегментов. В дальнейшем планируется локализовать и производство коробок передач, в том числе механических — их выпуск начнется в конце 2022 года.
«ПСМА Рус» — это совместное предприятие Stellantis (70 процентов) и Mitsubishi Motors Corporation (30 процентов). Максимальная проектная мощность завода составляет 125 тысяч автомобилей в год, численность персонала по состоянию на середину 2021 года — две тысячи человек.