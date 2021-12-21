Европейцам отправят первые Peugeot Expert российской сборки

С октября Stellantis еженедельно отправляет в Европу моторы, произведенные на заводе в Калужской области, однако на автомобили для местного рынка их не устанавливают, так как они соответствуют экологическому классу Евро-5, а не принятому в Европе Евро-6. Теперь же концерн поставляет европейцам и Peugeot Expert российской сборки, а позже к нему присоединятся и другие коммерческие автомобили.