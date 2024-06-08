Peugeot может выпустить серийный дорожный гиперкар

Источником вдохновения станет гоночный Peugeot 9X8 Hypercar

Peugeot может выпустить серийный дорожный гиперкар на базе гоночного прототипа. В 2022 году в чемпионате в чемпионате мира по гонкам на выносливость FIA World Endurance Championship после длительного перерыва вновь появилась марка Peugeot. Французская марка построила гоночный прототип Peugeot 9X8 Hypercar, поначалу лишённый привычного для подобной техники массивного антикрыла — оно появилось на машине к 2024 году. Не исключено, что наработки заводской команды Peugeot TotalEnergies будут воплощены в дорожном гиперкаре.