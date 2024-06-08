Опубликовано 08 июня 2024, 17:00
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Peugeot может выпустить серийный дорожный гиперкарИсточником вдохновения станет гоночный Peugeot 9X8 Hypercar
Peugeot может выпустить серийный дорожный гиперкар на базе гоночного прототипа. В 2022 году в чемпионате в чемпионате мира по гонкам на выносливость FIA World Endurance Championship после длительного перерыва вновь появилась марка Peugeot. Французская марка построила гоночный прототип Peugeot 9X8 Hypercar, поначалу лишённый привычного для подобной техники массивного антикрыла — оно появилось на машине к 2024 году. Не исключено, что наработки заводской команды Peugeot TotalEnergies будут воплощены в дорожном гиперкаре.
«Мы могли бы сделать дорожный гиперкар и сейчас такая возможность обсуждается. Машина смогла бы продемонстрировать наш инженерный потенциал и инновационные разработки, которые можно перенести с гоночных трасс на дороги общего пользования», — заявила глава Peugeot Линда Джексон изданию Autocar.
«Не могу сказать, что у нас не будет такой модели, хотя и не вполне уверена, что она точно нам необходима», — добавила она. Топ-менеджер подчеркнула, что проекту вполне может быть дан зелёный свет.
Но при условии, что у Peugeot появится инвестор, желающий профинансировать разработку подобного автомобиля. Пока же французский автопроизводитель не получал таких предложений, а потому машина находится лишь на стадии потенциального обсуждения идеи.