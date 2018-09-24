Peugeot 508 и 3008 стали подзаряжаемыми гибридами

Силовая установка Hybrid для лифтбека и универсала 508 состоит из двигателя 1.6 и 80-киловаттного электромотора (110 сил и 60 Нм момента), установленного на передней оси. Суммарная отдача — 225 лошадиных сил. У кроссовера 3008 электромоторов два: второй смонтирован на задней оси вместе с инвертором и редуктором. Отдача системы Hybrid4 — 300 лошадиных сил. Оба агрегата работают в паре с восьмидиапазонным «автоматом», в котором гидротрансформатор заменен на мокрую многодисковую муфту.