Peugeot закрывает «заряженную» линейку PSE из-за смены приоритетов

Peugeot закрывает «заряженную» линейку PSE из-за смены приоритетовМощные модели не получат преемников
На чемпионате мира по гонкам на выносливость FIA WEC в итальянской Имоле глава Peugeot Линда Джексон впервые официально объявила о закрытии линейки PSE. «Заряженные» модели пали жертвой курса на электрификацию модельной гаммы компании.
«Честно говоря, мы думали о расширении гаммы PSE, но затем пришлось расставлять приоритеты. Всё дело в электрификации. Мы в лице Stellantis инвестируем 40 миллиардов евро в электрификацию и Peugeot является частью этого проекта», — сказала топ-менеджер.
В перспективе могла бы появиться и спортивная версия одного из электромобилей марки, что не исключает глава Peugeot, однако никаких конкретных планов на этот счёт пока нет. Такая модель ещё даже не находится в стадии планирования, так что в ближайшем будущем точно ничего не появится.