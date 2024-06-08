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Опубликовано 08 июня 2024, 18:00
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Peugeot закрывает «заряженную» линейку PSE из-за смены приоритетов

Мощные модели не получат преемников
Компания Peugeot закрывает «заряженную» линейку моделей с индексом PSE. В 2020 году состоялась премьера самого мощного в истории французской марки дорожного автомобиля — лифтбек Peugeot 508 и универсал Peugeot 508 SW получили гибридную модификацию Peugeot Sport Engineered. Ожидалось, что линейка PSE будет разрастаться, однако за четыре года новых представителей этого суббренда так и не появилось, а сейчас и вовсе стало известно, что марка вдруг приняла решение сменить приоритеты и полностью отказаться от исполнений Peugeot Sport Engineered.
Peugeot закрывает «заряженную» линейку PSE из-за смены приоритетов
© Peugeot
Александр Пономарёв

На чемпионате мира по гонкам на выносливость FIA WEC в итальянской Имоле глава Peugeot Линда Джексон впервые официально объявила о закрытии линейки PSE. «Заряженные» модели пали жертвой курса на электрификацию модельной гаммы компании.

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«Честно говоря, мы думали о расширении гаммы PSE, но затем пришлось расставлять приоритеты. Всё дело в электрификации. Мы в лице Stellantis инвестируем 40 миллиардов евро в электрификацию и Peugeot является частью этого проекта», — сказала топ-менеджер.

В перспективе могла бы появиться и спортивная версия одного из электромобилей марки, что не исключает глава Peugeot, однако никаких конкретных планов на этот счёт пока нет. Такая модель ещё даже не находится в стадии планирования, так что в ближайшем будущем точно ничего не появится.

Источник:Peugeot
Автор:Александр Пономарёв
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#Peugeot