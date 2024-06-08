Peugeot закрывает «заряженную» линейку PSE из-за смены приоритетов

Мощные модели не получат преемников

Компания Peugeot закрывает «заряженную» линейку моделей с индексом PSE. В 2020 году состоялась премьера самого мощного в истории французской марки дорожного автомобиля — лифтбек Peugeot 508 и универсал Peugeot 508 SW получили гибридную модификацию Peugeot Sport Engineered. Ожидалось, что линейка PSE будет разрастаться, однако за четыре года новых представителей этого суббренда так и не появилось, а сейчас и вовсе стало известно, что марка вдруг приняла решение сменить приоритеты и полностью отказаться от исполнений Peugeot Sport Engineered.