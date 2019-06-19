Представлен новый Peugeot 2008

В Европе Peugeot 2008 пользуется популярностью и входит в рейтинг самых востребованных моделей. Во многом поэтому компания поспешила представить второе поколение кроссовера на новой платформе CMP (Common Modular Platform) с торсионной балкой в задней подвеске. Эта же архитектура ранее легла в основу хэтчбека 208. Новый «две тысячи восьмой» превзошел предшественника по габаритам: он на 141 миллиметр длиннее, а колесная база увеличилась на 72 миллиметра, до 2620 миллиметров. Соответственно, выросло пространство в салоне, а объем багажника составляет 405 литров под шторкой против 360 у дореформенной модели.

Кроссовер предложат с 1,2-литровой «турботройкой» в трех вариантах форсировки: 100, 130 или 155 лошадиных сил. В линейку дизелей вошел турбомотор объемом 1,5 литра с отдачей 100 либо 130 сил. Трансмиссия — шестиступенчатая «механика» либо восьмидиапазонный автомат EAT8 японской компании Aisin. Привод — только передний.