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12:15

Представлен новый Peugeot 2008

Кроссовер обзавелся электрической модификацией

Peugeot 2008 сменил поколение спустя всего несколько месяцев после родственной «пятидверки» 208. Французы существенно доработали модель и вывели на рынок электрифицированную версию «две тысячи восьмого».
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В Европе Peugeot 2008 пользуется популярностью и входит в рейтинг самых востребованных моделей. Во многом поэтому компания поспешила представить второе поколение кроссовера на новой платформе CMP (Common Modular Platform) с торсионной балкой в задней подвеске. Эта же архитектура ранее легла в основу хэтчбека 208. Новый «две тысячи восьмой» превзошел предшественника по габаритам: он на 141 миллиметр длиннее, а колесная база увеличилась на 72 миллиметра, до 2620 миллиметров. Соответственно, выросло пространство в салоне, а объем багажника составляет 405 литров под шторкой против 360 у дореформенной модели.

Кроссовер предложат с 1,2-литровой «турботройкой» в трех вариантах форсировки: 100, 130 или 155 лошадиных сил. В линейку дизелей вошел турбомотор объемом 1,5 литра с отдачей 100 либо 130 сил. Трансмиссия — шестиступенчатая «механика» либо восьмидиапазонный автомат EAT8 японской компании Aisin. Привод — только передний.

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Peugeot 2008 второго поколения обзавелся модификацией с нулевым уровнем выбросов. «Зеленый» кроссовер приводит в движение 136-сильный электромотор, а батарея на 50 кВт*ч размещена под полом. Запас хода электрокросса составляет 310 км, что на 30 меньше, чем у электрического «двести восьмого» с аналогичной установкой. На подзарядку кроссовера от бытовой электросети придется потратить 16 часов, а при использовании экспресс-зарядки запас энергии можно пополнить до 80% за полчаса.

Производство второго поколения Peugeot 2008 налажено на мощностях испанского завода компании. Продажи в Европе стартуют до конца текущего года, а о перспективах появления модели в России пока не сообщается.

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