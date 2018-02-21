Раскрыта внешность нового Peugeot 508

В Сети раскрыли внешний вид седана Peugeot 508 нового поколения, публичный дебют которого состоится в следующем месяце на автосалоне в Женеве. Снимки машины, выполненной в стилистике кроссоверов 3008 и 5008, а также концепт-кара Instinct, опубликовали авторы YouTube-канала High Speed Adventures.

Особенностью нового 508-го станет эмблема с индексом модели на капоте. Аналогичное решение использовалось в 70-х годах на Peugeot 504. Помимо этого, седан получит безрамочные двери и спойлер на крышке багажнике.

По предварительной информации, линейка силовых агрегатов седана будет состоять из дизельных двигателей объемом 1,6 и 2,0 литра, а также бензиновых турбомоторов. Они будут работать в паре с шестиступенчатой автоматической трансмиссией. Позднее появится гибридная модификация машины.

Ожидается, что на седане 508 нового поколения также дебютирует первая система автономного управления, разработанная PSA Peugeot Citroen. Также, судя по фотографиям, седан оснастят системой ночного видения.

Peugeot 508 текущего поколения выпускается с 2011 года. На российском рынке модель доступна с бензиновым турбомотором объемом 1,6 литра (150 сил) и двухлитровым дизелем (180 сил). Стоимость – от 1 890 000 рублей.

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