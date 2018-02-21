Новинка дебютирует на автосалоне в Женеве

Пульс

Раскрыта внешность нового Peugeot 508

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21 февраля 2018

В Сети раскрыли внешний вид седана Peugeot 508 нового поколения, публичный дебют которого состоится в следующем месяце на автосалоне в Женеве. Снимки машины, выполненной в стилистике кроссоверов 3008 и 5008, а также концепт-кара Instinct, опубликовали авторы YouTube-канала High Speed Adventures.

Особенностью нового 508-го станет эмблема с индексом модели на капоте. Аналогичное решение использовалось в 70-х годах на Peugeot 504. Помимо этого, седан получит безрамочные двери и спойлер на крышке багажнике.

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По предварительной информации, линейка силовых агрегатов седана будет состоять из дизельных двигателей объемом 1,6 и 2,0 литра, а также бензиновых турбомоторов. Они будут работать в паре с шестиступенчатой автоматической трансмиссией. Позднее появится гибридная модификация машины.

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Ожидается, что на седане 508 нового поколения также дебютирует первая система автономного управления, разработанная PSA Peugeot Citroen. Также, судя по фотографиям, седан оснастят системой ночного видения.

Peugeot 508 текущего поколения выпускается с 2011 года. На российском рынке модель доступна с бензиновым турбомотором объемом 1,6 литра (150 сил) и двухлитровым дизелем (180 сил). Стоимость – от 1 890 000 рублей.

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