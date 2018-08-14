Внедорожник укомплектуют системой охраны периметра

Пульс

Полицейский перехватчик на базе Ford Explorer станет гибридом

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14 августа 2018

Компания Ford раскрыла подробности о новом полицейском перехватчике на базе Ford Explorer следующего поколения. Внедорожник предложат с тремя вариантами силовых установок, в том числе гибридной, и 10-ступенчатой автоматической коробкой передач. Помимо этого, машина станет быстрее предшественника и получит новые электронные системы безопасности.

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Ford Explorer для правоохранительных служб будет комплектоваться 3,0-литровым двигателем V6 EcoBoost, 3,3-литровым «атмосферником» или его гибридной версией. Отдача моторов пока не сообщается. Известно, что гибридный внедорожник получит высокопроизводительную систему рекуперативного торможения, перенастроенную специально для полиции.

Помимо этого, производитель утверждает, что новый перехватчик будет быстрее машины предыдущего поколения, и получит новые электронные системы безопасности. Среди них: система охраны периметра с углом обзора 270 градусов, которая может обнаруживать потенциальные угрозы и автоматически блокировать двери, система телеметрии и камера заднего вида.

В прошлом году Ford представил полицейский гибридный седан Fusion и пикап F-150, который разработан для длительных погонь.

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