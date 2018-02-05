Седан, на который уронил пианино Кларксон, продали на аукционе

На онлайн-аукционе eBay продали седан Morris Marina 1700HL 1980 года, на который во время съемки проморолика сбросил пианино Джереми Кларксон. Последняя ставка за автомобиль, который лишь частично восстановили, составила 1961 фунт стерлингов (156 тысяч рублей).

Машину сначала хотели использовать как шоу-кар для различных выставок, но продавец решил ее полностью восстановить. Для этого был куплен другой Morris Marina, который стал донором для поврежденного автомобиля.

В описании лота указано, что Morris Marina заново покрашен и требует установки лобового и заднего стекла, бамперов, фар и салона. Машина при этом была полностью отреставрирована в 2008 году.

Morris Marina выпускался маркой Austin-Morris с 1971 по 1980 год. Автомобиль был также известен под именем Austin Marina, Leyland Marina и Morris 1700. Это был один из самых популярных автомобилей Великобритании — в 1973 году Marina занял первое место в рейтинге продаж, обойдя Ford Escort.