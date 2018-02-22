В России вседорожный Kia Picanto оценили дороже полноприводного «Дастера»

Компания Kia вывела на российский рынок вседорожную модификацию компактного хэтчбека Picanto, которая называется X-Line. Стоимость – 809 900 рублей, что на 29 910 рублей дороже полноприводного Renault Duster в версии Authentique.

От любой другой версии модели новинка отличается дизайном переднего и заднего бампера, накладками на колесные арки, а также молдингами и дополнительными деталями на радиаторной решетке. Модификация комплектуется 15-дюймовыми колесными дисками. Дорожный просвет хэтчбека составляет 161 миллиметр – столько же у других модификаций. При этом в Европе клиренс Picanto X-Line равен 156 миллиметрам, что на полтора сантиметра больше, чем у других вариантов пятидверки.

Кресла Kia Picanto X-Line обшиты искусственной кожей с контрастной прострочкой лаймового цвета, а на педалях установлены алюминиевые накладки.

Вседорожная модификация компактного хэтчбека комплектуется бензиновым двигателем рабочим объемом 1,2 литра. Отдача агрегата составляет 84 лошадиные силы. Мотор работает вместе с четырехдиапазонной автоматической коробкой передач.

Помимо X-Line-версии, компания Kia изменила для обычных «Пиканто» комплектацию Prestige. Теперь для нее предлагается мультимедийная система с семидюймовым экраном, голосовым управлением, а также Apple CarPlay и Android Auto. Стоимость такой версии модели составляет 819 900 рублей.

В России у компании Kia есть еще одна модель с комплектацией X-Line – Rio. Она предлагается только для модификации в кузове «хэтчбек». От седана такой вариант отличается увеличенным на 10 миллиметров (до 170 миллиметров) дорожным просветом и защитным обвесом кузова.

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