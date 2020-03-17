Внешность обновлённого Kia Picanto раскрыли до премьеры

Судя по всему, рестайлинг Picanto будет косметическим и не затронет ходовую часть и линейку силовых агрегатов. В таком случае хэтчбек сохранит литровые трёхцилиндровые атмосферные и турбированные двигатели, а также безнаддувную «четвёрку» объёмом 1,2 литра. Мощность варьируется в диапазоне от 67 до 100 лошадиных сил в зависимости от типа двигателя и рынка сбыта. Агрегаты сочетаются с пятискоростной «механикой» или четырёхдиапазонным «автоматом».

В тоже время с обновлением гамма Picanto может пополниться электрической версией — ранее руководитель европейского филиала Kia Эмилио Эррера говорил, что появление Picanto EV «дело времени», но не уточнил сроки электрификации субкомпакта.