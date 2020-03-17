Внешность обновлённого Kia Picanto раскрыли до премьеры

Судя по ярким красным декоративным вставкам, сложному рисунку легкосплавных колёсных дисков и «хищному» переднему бамперу с хромированными накладками вокруг противотуманных фар, в качестве рекламного образца Kia использует «подогретую» версию GT Line. Впрочем, новая диодная оптика наверняка будет общей для всех богато оснащённых Picanto.
Фото: thekoreancarblog.com
Судя по всему, рестайлинг Picanto будет косметическим и не затронет ходовую часть и линейку силовых агрегатов. В таком случае хэтчбек сохранит литровые трёхцилиндровые атмосферные и турбированные двигатели, а также безнаддувную «четвёрку» объёмом 1,2 литра. Мощность варьируется в диапазоне от 67 до 100 лошадиных сил в зависимости от типа двигателя и рынка сбыта. Агрегаты сочетаются с пятискоростной «механикой» или четырёхдиапазонным «автоматом».
В тоже время с обновлением гамма Picanto может пополниться электрической версией — ранее руководитель европейского филиала Kia Эмилио Эррера говорил, что появление Picanto EV «дело времени», но не уточнил сроки электрификации субкомпакта.
Поскольку рестайлинговый Picanto пойман во время рекламной фотосессии, премьера новинки не за горами: презентация может пройти в течение нескольких месяцев, а продажи обновлённых сити-каров в Европе могут начаться до конца 2020 года. В таком случае обновлённый Picanto выйдет на рынок спустя 3,5 года после дебюта модели третьего поколения.
В России Kia Picanto тоже продаётся: в нашей стране хэтчбек предлагается исключительно с атмосферными двигателями 1.0 (67 лошадиных сил) и 1.2 (84 лошадиные силы), причём базовый мотор можно сочетать только с «механикой», а 1,2-литровый — только с «автоматом». Цены на Picanto 2020 года выпуска стартуют с 699 900 рублей, а топ-версия GT Line обойдётся в 1 004 900 рублей.