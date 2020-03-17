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13:31

Внешность обновлённого Kia Picanto раскрыли до премьеры

Самую компактную модель Kia ждёт скорый рестайлинг

© thekoreancarblog.com
Сергей Ильин
Фотошпионам удалось запечатлеть обновлённый хэтчбек Kia Picanto в ходе рекламной фотосессии в Германии. Серьёзных перемен во внешности после рестайлинга не ожидается: субкомпактная пятидверка получит другие бампера, иную радиаторную решётку, переднюю оптику, а также обзаведётся колёсными дисками нового дизайна.

Судя по ярким красным декоративным вставкам, сложному рисунку легкосплавных колёсных дисков и «хищному» переднему бамперу с хромированными накладками вокруг противотуманных фар, в качестве рекламного образца Kia использует «подогретую» версию GT Line. Впрочем, новая диодная оптика наверняка будет общей для всех богато оснащённых Picanto.

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Рестайлинговый Kia Picanto GT Line

Фото: thekoreancarblog.com

Судя по всему, рестайлинг Picanto будет косметическим и не затронет ходовую часть и линейку силовых агрегатов. В таком случае хэтчбек сохранит литровые трёхцилиндровые атмосферные и турбированные двигатели, а также безнаддувную «четвёрку» объёмом 1,2 литра. Мощность варьируется в диапазоне от 67 до 100 лошадиных сил в зависимости от типа двигателя и рынка сбыта. Агрегаты сочетаются с пятискоростной «механикой» или четырёхдиапазонным «автоматом».

В тоже время с обновлением гамма Picanto может пополниться электрической версией — ранее руководитель европейского филиала Kia Эмилио Эррера говорил, что появление Picanto EV «дело времени», но не уточнил сроки электрификации субкомпакта.

Поскольку рестайлинговый Picanto пойман во время рекламной фотосессии, премьера новинки не за горами: презентация может пройти в течение нескольких месяцев, а продажи обновлённых сити-каров в Европе могут начаться до конца 2020 года. В таком случае обновлённый Picanto выйдет на рынок спустя 3,5 года после дебюта модели третьего поколения.

В России Kia Picanto тоже продаётся: в нашей стране хэтчбек предлагается исключительно с атмосферными двигателями 1.0 (67 лошадиных сил) и 1.2 (84 лошадиные силы), причём базовый мотор можно сочетать только с «механикой», а 1,2-литровый — только с «автоматом». Цены на Picanto 2020 года выпуска стартуют с 699 900 рублей, а топ-версия GT Line обойдётся в 1 004 900 рублей.

Источник: TheKoreancarblog